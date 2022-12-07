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45 минут назад

Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год

Елена Прошина

Российским чиновникам предлагают запретить выезжать за границу в период новогодних праздников. Такую инициативу выдвинул депутат Государственной Думы от «Единой России» Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Российским чиновникам захотели запретить выезд за границу на Новый год
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что сейчас в стране происходят крайне важные события, поэтому все внимание руководства должно быть обращено на развитие регионов России, поддержку российской армии и продвижение внутреннего туризма. Он считает, что каждому из представителей власти в РФ необходимо задать себе вопрос о том, насколько корректно отдыхать в такое время.

Хамзаев выразил уверенность, что это вопрос не только моральной этики, но и безопасности, так как в нынешних условиях никто не может гарантировать российским чиновникам безопасность за границей. Причиной он назвал «оголтелую русофобию» и «гибридную форму войны».

Кроме того, депутат считает необходимым рекомендовать чиновникам отдыхать в пределах России. По его мнению, граждане положительно отреагируют на такой шаг, и это повлияет на сближение «власти и общества».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле есть мнение касательно празднования Нового года, но какие-либо циркуляры для государственных компаний и регионов отсутствуют.

Политика,Султан Хамзаев,Дмитрий Песков,Единая Россия,Госдума,
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