Небензя покинул зал СБ ООН перед выступлением представителя Украины

Перед этим Небензя во время уже своего выступлении заявил, что не будет слушать «желчное красноречие» Кислицы. Отмечается, что последний неоднократно выступал с резкой критикой в сторону российских дипломатов и руководства России в социальных сетях и своих выступлениях на заседаниях Совета Безопасности ООН.