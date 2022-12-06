Небензя покинул зал СБ ООН перед выступлением представителя Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вышел из зала заседаний Совета Безопасности ООН перед началом выступления постоянного представителя Украины Сергея Кислицы. Об этом сообщает ТАСС.
Перед этим Небензя во время уже своего выступлении заявил, что не будет слушать «желчное красноречие» Кислицы. Отмечается, что последний неоднократно выступал с резкой критикой в сторону российских дипломатов и руководства России в социальных сетях и своих выступлениях на заседаниях Совета Безопасности ООН.
Ранее Небензя заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.