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11 минут назад

Небензя покинул зал СБ ООН перед выступлением представителя Украины

Елена Прошина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вышел из зала заседаний Совета Безопасности ООН перед началом выступления постоянного представителя Украины Сергея Кислицы. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя покинул зал СБ ООН перед выступлением представителя Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед этим Небензя во время уже своего выступлении заявил, что не будет слушать «желчное красноречие» Кислицы. Отмечается, что последний неоднократно выступал с резкой критикой в сторону российских дипломатов и руководства России в социальных сетях и своих выступлениях на заседаниях Совета Безопасности ООН.

Небензя отказался слушать выступление украинского постпреда Кислицы в СБ ООН

Ранее Небензя заявил о готовности России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,ООН,
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