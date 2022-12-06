Песков: на встрече Путина с СПЧ высказаться смогут все участники

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы государства с новым составом Совета по правам человека при президенте РФ смогут высказаться все желающие, передает ТАСС.
Он также указал, что часть мероприятия пройдет без журналистов, однако ее могут потом опубликовать.
Ранее Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В новый состав вошли корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Согласно указу, из состава СПЧ были исключены Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Асмолов, Екатерина Винокурова и Иван Засурский.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявлял, что первое место на встрече СПЧ с президентом займут вопросы специальной военной операции.