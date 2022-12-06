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18 минут назад

Песков: на встрече Путина с СПЧ высказаться смогут все участники

Газета.Ruиещё 2

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы государства с новым составом Совета по правам человека при президенте РФ смогут высказаться все желающие, передает ТАСС.

Песков: на встрече Путина с СПЧ высказаться смогут все участники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также указал, что часть мероприятия пройдет без журналистов, однако ее могут потом опубликовать.

Ранее Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В новый состав вошли корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Согласно указу, из состава СПЧ были исключены Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Асмолов, Екатерина Винокурова и Иван Засурский.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявлял, что первое место на встрече СПЧ с президентом займут вопросы специальной военной операции.

Политика,Александр Коц,Игорь Каляпин,Елена Шишкина,Александр Асмолов,Иван Засурский,Николай Сванидзе,Кирилл Кабанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,
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