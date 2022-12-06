Песков: на встрече Путина с СПЧ высказаться смогут все участники

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы государства с новым составом Совета по правам человека при президенте РФ смогут высказаться все желающие, передает ТАСС.

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Он также указал, что часть мероприятия пройдет без журналистов, однако ее могут потом опубликовать.

Ранее Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В новый состав вошли корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.