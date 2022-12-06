Медведев заявил, что сам пишет свои посты в Telegram

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что сам пишет посты в своем Telegram-канале, потому что «никто не напишет такую штуковину» за него. Его слова приводит ТАСС.
На встрече Медведева с активистами «Молодой гвардии "Единой России"» и «Волонтерской роты "Боевого братства"» один из участников задал замглавы Совбеза соответствующий вопрос.
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать», — сказал Медведев.
При этом он признал, что у него есть помощники и «они работают». Также, отвечая на вопрос о соцсетях, замглавы Совбеза призвал говорить правду, так как это ключ к доверию.