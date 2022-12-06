Рябков допустил заключение соглашения по Запорожской АЭС до конца года

«Мы будем к этом стремиться. Я с уверенностью знаю одно — объем вопросов, который сейчас проработан, и тот набор идей, который на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли подвинуться в этом направлении. Но зависит это не от нас», — сказал Рябков.