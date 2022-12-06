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7 минут назад

Рябков допустил заключение соглашения по Запорожской АЭС до конца года

Lenta.ru

Заключить соглашение по безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможно до конца года, однако движение в этом направлении зависит не от Москвы. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков на сессии «Примаковских чтений».

Рябков допустил заключение соглашения по Запорожской АЭС до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем к этом стремиться. Я с уверенностью знаю одно — объем вопросов, который сейчас проработан, и тот набор идей, который на столе, позволяют при наличии здравого подхода и политической воли подвинуться в этом направлении. Но зависит это не от нас», — сказал Рябков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы.

Политика,Сергей Рябков,Сергей Шойгу,
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