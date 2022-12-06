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1 час назад

Путин поручил организовать в новых регионах борьбу с коррупцией

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин поручил руководителям новых регионов, вошедших в состав России после референдумов, организовать органы по борьбе с коррупцией. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник, 6 декабря, на портале правовой информации.

Путин поручил организовать в новых регионах борьбу с коррупцией
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

Федеральным органам власти поручено до 1 июня 2023 года сформировать такие же отделы в своих территориальных подразделениях, определить ответственных должностных лиц, а также создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, говорится в документе.

Недавно Путин заявил, что жители недавно присоединенных к России регионов должны почувствовать все преимущества жизни в стране. По его словам, необходимо всячески помогать и поддерживать новых граждан РФ, чтобы они поскорее смогли «врасти» в российскую действительность.

В конце сентября Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

Политика,Владимир Путин,
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