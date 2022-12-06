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19 минут назад

В Кремле высказались о ситуации с «Дождем»* в Латвии

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телеканалом «Дождь»* в Латвии. Он счел заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России, передает РИА Новости.

В Кремле прокомментировали ситуацию с «Дождем»* в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что сегодня в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP). Сделали это «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должны прекратить 8 декабря.

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»*

Скандал разгорелся после выпуска, в котором ведущий Алексей Коростелев выразил в эфире надежду на то, что канал смог помочь военным с оснащением и «удобствами на фронте».

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

Политика,Алексей Коростелев,Дмитрий Песков,
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