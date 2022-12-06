В Кремле прокомментировали ситуацию с «Дождем»* в Латвии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телеканалом «Дождь»* в Латвии. Он счел заблуждением то, что в другом месте больше свободы, чем в России, передает РИА Новости.
«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», - подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что сегодня в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP). Сделали это «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должны прекратить 8 декабря.
Скандал разгорелся после выпуска, в котором ведущий Алексей Коростелев выразил в эфире надежду на то, что канал смог помочь военным с оснащением и «удобствами на фронте».
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента