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33 минуты назад

Песков: итогом происходящего на Украине должен стать справедливый и долгосрочный мир

ТАССиещё 5

Происходящее на Украине должно завершиться установлением справедливого и долгосрочного мира, но Москва по-прежнему не видит перспектив для проведения переговоров. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал об итоге происходящего на Украине
Фото: ТАССТАСС

"То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, с этим можно согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ситуация на Украине, скорее всего, будет урегулирована посредством мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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"Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент", - подчеркнул Песков, добавив, что Москва неоднократно об этом говорила.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,
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