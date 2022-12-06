Песков рассказал об итоге происходящего на Украине

"То, что итогом происходящего должен стать справедливый, долгосрочный мир, с этим можно согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ситуация на Украине, скорее всего, будет урегулирована посредством мирных переговоров между Москвой и Киевом.