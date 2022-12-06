Путин объявил тему совещания с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы обеспечения внутренней безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», - сказал Путин.

Ранее оперативное совещание с членами Совета безопасности страны анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого встреча прошла 25 ноября. При этом 18 ноября Путин впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата.