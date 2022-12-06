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41 минуту назад

Путин обсудил с членами Совбеза внутреннюю безопасность РФ

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы обеспечения внутренней безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Путин объявил тему совещания с членами Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», - сказал Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее оперативное совещание с членами Совета безопасности страны анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. До этого встреча прошла 25 ноября. При этом 18 ноября Путин впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата.

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