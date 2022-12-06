Путин посетит Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин планирует поехать в столицу Киргизии Бишкек, чтобы принять там участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
"Да, в пятницу (9 декабря - прим.)", — назвал Ушаков дату поездки президента.
Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе также планирует на следующей неделе провести совещание с членами Совета безопасности (СБ) РФ. Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью, учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.