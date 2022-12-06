Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»

«Не лишним будет напомнить, что если раньше у нас многие говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов [французского военного и государственного деятеля] Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Теперь всем становится понятно, что этот проект не удался», — пожаловался Ушаков.