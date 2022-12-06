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1 час назад

Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»

Lenta.ru

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков признал, что проект «единой Европы» не удался, Евросоюз «махнул на него рукой», а США не поспособствовали воплощению. Он заявил о неполучении квартиры в «общеевропейском доме» в обращении к участникам «Примаковских чтений», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россия пожаловалась на неполучение квартиры в «общеевропейском доме»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не лишним будет напомнить, что если раньше у нас многие говорили и верили в возможность воплощения совместно с европейцами заветов [французского военного и государственного деятеля] Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока. Теперь всем становится понятно, что этот проект не удался», — пожаловался Ушаков.

При этом он убежден, что Запад не захотел учесть интересы России в сфере безопасности.

Создать «гармоничное сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока» предлагал Владимир Путин, тогда занимавший должность премьер-министра, в статье для немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. По его словам, экономическая интеграция позволила бы построить общий континентальный рынок объемом в триллионы евро и превратить Европу в мегафабрику, объединяющую ресурсный потенциал России и технологический потенциал Европы.

Политика,Юрий Ушаков,Владимир Путин,ЕС,
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