В Кремле прокомментировали ситуацию с «Дождем»* в Латвии

«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал пресс-секретарь президента.