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24 минуты назад

В Кремле прокомментировали ситуацию с телеканалом «Дождь» в Латвии

Говорит Москваиещё 10

Лишение лицензии на вещание в этой стране — пример ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе, заявил Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали ситуацию с «Дождем»* в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что лицензию отозвали «из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку». Вещание телеканала прекратиться 8 декабря.

В самое редакции заявили, что эфир прекратится в рамках кабельного телевидения, но останется в YouTube.

На прошлой неделе телеканал оказался в центре скандала из-за слов ведущего Алексея Коростелёва. Журналист попросил делиться информацией о проблемах в российской армии, чтобы попытаться помочь военнослужащим. Это стало поводом для критики СМИ со стороны властей Латвии, где сейчас работает редакция «Дождя»*. Сотрудников канала попросили покинуть республику.

В России «Дождь»* признан иноагентом.

Политика,Алексей Коростелев,Дмитрий Песков,
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