В Кремле прокомментировали ситуацию с «Дождем»* в Латвии

Лишение лицензии на вещание в этой стране — пример ошибочности иллюзий о свободе слова на Западе, заявил Дмитрий Песков.
«Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш сообщил в Twitter, что лицензию отозвали «из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку». Вещание телеканала прекратиться 8 декабря.
В самое редакции заявили, что эфир прекратится в рамках кабельного телевидения, но останется в YouTube.
На прошлой неделе телеканал оказался в центре скандала из-за слов ведущего Алексея Коростелёва. Журналист попросил делиться информацией о проблемах в российской армии, чтобы попытаться помочь военнослужащим. Это стало поводом для критики СМИ со стороны властей Латвии, где сейчас работает редакция «Дождя»*. Сотрудников канала попросили покинуть республику.
В России «Дождь»* признан иноагентом.