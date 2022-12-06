В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
48 минут назад

Посла России вызвали в МИД Канады из-за слов о голодоморе

Lenta.ruиещё 1

Министерство иностранных дел (МИД) Канады вызывало посла России в Оттаве Олега Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Посла России вызвали в МИД Канады
Фото: ТАССТАСС

По его словам, генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш и донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом дипмиссии по голодомору. По словам Степанова, Оттава продолжает отстаивать позицию украинской общины Канады, которая в том числе обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине.

Посол РФ отметил, что, в свою очередь, донес до канадского дипломата российскую позицию по данному вопросу. В частности, он напомнил, что голодомор в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, в том числе в России. Он подчеркнул, что российская сторона продолжит «доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет».

Агентство отмечает, что на прошлой неделе посольство РФ в Оттаве заявило, что правительство Канады продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев, не утруждая себя проверкой исторических фактов.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

Политика,Олег Степанов,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители