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46 минут назад

Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Елена Прошина

Россия не ведет прямых переговоров с Украиной по безопасности вокруг Запорожской АЭС и говорить о том, что Москва и Киев близки к соглашению по этому вопросу несвоевременно. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва и Киев не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС
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Таким образом она отреагировала на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что Россия и Украины близки к приемлемому соглашению по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

По словам Захаровой, в первую очередь стоит понимать, что «между Москвой и Киевом нет никаких прямых переговоров» по этому поводу. Она пояснила, что обсуждение возможных параметров декларации о создании зоны ядерной и физической защиты на ЗАЭС происходит между странами через Секретариат МАГАТЭ.

«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что Москва не станет передавать ЗАЭС под контроль какой-либо третьей стороны и об этом не может даже «речи идти».

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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