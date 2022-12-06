В МИД РФ оценили позиции арабских стран по кризису на Украине

"С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход [по ситуации на Украине], и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов. Среди них - итоговый документ заседания ЛАГ (Лига арабских государств - прим. ТАСС) в Каире на уровне глав МИД <...>. Мы ценим такую взвешенную позицию", - сказал он.