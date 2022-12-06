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19 минут назад

В МИД РФ назвали взвешенными позиции арабских стран по кризису на Украине

ТАССиещё 1

Российская Федерация считает политику арабских государств взвешенной в отношении украинского кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью RT Arabic, видеофрагмент которого опубликован в понедельник в Telegram-канале телеканала.

В МИД РФ оценили позиции арабских стран по кризису на Украине
Фото: ТАССТАСС

"С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход [по ситуации на Украине], и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов. Среди них - итоговый документ заседания ЛАГ (Лига арабских государств - прим. ТАСС) в Каире на уровне глав МИД <...>. Мы ценим такую взвешенную позицию", - сказал он.

Ранее помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки, комментируя голосование части стран относительно решения ООН в вопросе конфликта России и Украины, заявил, что "общеарабская позиция может отличаться" от позиции других государств. Вместе с тем, по словам Заки, решения самой ЛАГ "ясны в этом отношении: в первую очередь ЛАГ стремится сохранять имеющиеся отношения с обеими сторонами украинско-российского конфликта".

Политика,Михаил Богданов,МИД России,Лига арабских государств,ООН,
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