Путин обновил состав Госсовета

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Госсовета вошли восемь новых глав регионов. Соответствующий документ опубликован в понедельник.
Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главах Тамбовской области и Республики Марий Эл. Все они были избраны на свои посты на последних выборах (прошли в сентябре).
Также в состав Госсовета включены глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.
Госсовет - конституционный государственный орган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. По должности в Госсовет входят в том числе премьер-министр, руководители Госдумы и Совфеда, глава Администрации президента РФ, губернаторы. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе, представители местного самоуправления и другие.