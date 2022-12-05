Путин обновил состав Госсовета

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Госсовета вошли восемь новых глав регионов. Соответствующий документ опубликован в понедельник.

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Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главах Тамбовской области и Республики Марий Эл. Все они были избраны на свои посты на последних выборах (прошли в сентябре).

Также в состав Госсовета включены глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.