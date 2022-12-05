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1 час назад

Путин обновил состав Госсовета, включив в него новых губернаторов

ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав Госсовета вошли восемь новых глав регионов. Соответствующий документ опубликован в понедельник.

Путин обновил состав Госсовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о губернаторах Владимирской, Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, а также главах Тамбовской области и Республики Марий Эл. Все они были избраны на свои посты на последних выборах (прошли в сентябре).

Также в состав Госсовета включены глава городского округа Самара и руководитель города Белогорска (Амурская область). Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени.

Путин возглавил Госсовет

Госсовет - конституционный государственный орган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. По должности в Госсовет входят в том числе премьер-министр, руководители Госдумы и Совфеда, глава Администрации президента РФ, губернаторы. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Думе, представители местного самоуправления и другие.

Политика,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Совет Федерации,Госдума,
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