Путин проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил Крымский мост. Во время посещения объекта вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о ходе ремонтных работ.Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, глава государства сел за руль и лично проехал по мосту.
Ранее сообщалось, что в понедельник было открыто автомобильное движение по правой стороне Крымского моста.
Напомним, что 8 октября на автомобильной части объекта была взорвана фура. В результате инцидента обрушились два пролета, и, кроме того, загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части.