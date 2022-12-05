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7 минут назад

Путин проехал по Крымскому мосту

Илья Родин

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил Крымский мост. Во время посещения объекта вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о ходе ремонтных работ.Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства сел за руль и лично проехал по мосту.

Раскрыты детали расследования взрыва на Крымском мосту

Ранее сообщалось, что в понедельник было открыто автомобильное движение по правой стороне Крымского моста.

Напомним, что 8 октября на автомобильной части объекта была взорвана фура. В результате инцидента обрушились два пролета, и, кроме того, загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части.

Политика,Видео,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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