Путин проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, посетил Крымский мост. Во время посещения объекта вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о ходе ремонтных работ.Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства сел за руль и лично проехал по мосту.

Ранее сообщалось, что в понедельник было открыто автомобильное движение по правой стороне Крымского моста.