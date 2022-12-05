Путин выразил соболезнования в связи со смертью Магомедали Магомедова

"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния. В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.