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56 минут назад

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Магомедали Магомедова

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову, а также родным и близким ушедшего из жизни почетного председателя Госсовета республики Магомедали Магомедова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Магомедали Магомедова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния. В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.

"Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека - настоящего патриота и гражданина", - заключил Путин.

Магомедов умер в воскресенье на 93-м году жизни. В связи с его смертью в Дагестане в понедельник объявлен траур.

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