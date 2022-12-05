Путин выразил соболезнования в связи со смертью Магомедали Магомедова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову, а также родным и близким ушедшего из жизни почетного председателя Госсовета республики Магомедали Магомедова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник.
"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния. В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.
"Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека - настоящего патриота и гражданина", - заключил Путин.
Магомедов умер в воскресенье на 93-м году жизни. В связи с его смертью в Дагестане в понедельник объявлен траур.