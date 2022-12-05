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1 час назад

Путину доложили о происшествиях под Саратовом и Рязанью

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

Путину доложили о происшествиях под Саратовом и Рязанью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у него нет информации о случившихся 5 декабря происшествиях. Он посоветовал журналистам обратиться в Минобороны.

СМИ сообщали, что утром 5 декабря на одном из аэродромов Рязанской области загорелся и взорвался бензовоз. По предварительным данным, жертвами взрыва стали три человека, еще шестеро пострадали, повреждения получил самолет.

В этот же день губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что силовики проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе.

Он упомянул информацию из СМИ и соцсетей о «громком хлопке и вспышке» в Энгельсе ранним утром.

«Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», - подчеркнул губернатор.

Политика,Роман Бусаргин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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