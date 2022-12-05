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48 минут назад

Песков заявил, что Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

ТАСС

Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), необходимо прекратить обстрелы украинскими вооруженными силами территории станции. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков: Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы продолжаем наши контакты с МАГАТЭ. И будем продолжать их дальше. Самое главное - это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС", - сказал он.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что украинские военные после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы ЗАЭС. Так, по данным ведомства, 19-20 ноября они выпустили по станции по меньшей мере 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса номер 2, где хранится ядерное топливо.

ЗАЭС является самой крупной из действующих в Европе атомных станций. Россия взяла ее под контроль 28 февраля.

Политика,Дмитрий Песков,Минобороны России,МАГАТЭ,
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