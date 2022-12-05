Мишустин заявил о готовности РФ и Китая вместе противостоять давлению

Москва и Пекин выступают за формирование многополярной архитектуры, и они готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.