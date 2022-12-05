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23 минуты назад

Мишустин заявил о готовности РФ и Китая вместе противостоять растущему внешнему давлению

ТАССиещё 1

Москва и Пекин выступают за формирование многополярной архитектуры, и они готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Мишустин заявил о готовности РФ и Китая вместе противостоять давлению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению", - сказал он.

Политика,Михаил Мишустин,Госсовет КНР,
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