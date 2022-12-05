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43 минуты назад

Посол в Минске: Иран и Белоруссия должны вместе через ШОС противостоять Европе и США

ТАССиещё 1

Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье заявил посол Исламской Республики Иран в Минске Саид Яри в эфире местного телеканала ONT.

Посол в Минске: Иран и Белоруссия должны вместе противостоять ЕС и США
Фото: ТАССТАСС

"ШОС - очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе, - отметил посол. - Мы знаем, что Белоруссия начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем, мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе и Америке". По его мнению, такие страны, как Индия, Иран, Китай, Пакистан и Россия, "могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях".

При этом дипломат обратил внимание, что "отношения между Тегераном и Минском сегодня находятся на пике развития". Посол добавил, что Иран и Белоруссия "должны поддерживать друг друга и вместе бороться против несправедливых санкций".

Политика,ШОС,
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