Посол в Минске: Иран и Белоруссия должны вместе противостоять ЕС и США

Тегеран поддерживает присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в воскресенье заявил посол Исламской Республики Иран в Минске Саид Яри в эфире местного телеканала ONT.
"ШОС - очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе, - отметил посол. - Мы знаем, что Белоруссия начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем, мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе и Америке". По его мнению, такие страны, как Индия, Иран, Китай, Пакистан и Россия, "могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях".
При этом дипломат обратил внимание, что "отношения между Тегераном и Минском сегодня находятся на пике развития". Посол добавил, что Иран и Белоруссия "должны поддерживать друг друга и вместе бороться против несправедливых санкций".