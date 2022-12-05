Посол в Минске: Иран и Белоруссия должны вместе противостоять ЕС и США

"ШОС - очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе, - отметил посол. - Мы знаем, что Белоруссия начала процедуру присоединения к этой организации, и мы, конечно же, это поддерживаем, мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе и Америке". По его мнению, такие страны, как Индия, Иран, Китай, Пакистан и Россия, "могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях".