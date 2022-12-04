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29 минут назад

Представитель МИД Захарова ответила на слова Лаймы Вайкуле о Пугачевой

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и ее коллега по сцене Алла Пугачева содержали всю страну.

Захарова ответила на слова Лаймы Вайкуле о Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес Примадонны и заявила, что она отдала жизнь сцене и народу. Артистка заявила, что «содержала Советский Союз», выпуская диски и собирая стадионы, а Пугачева «содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

Вайкуле возмутилась реакцией россиян на "содержавшую всю страну" Пугачеву

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова.

В конце сентября газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что Пугачева покинула Россию. Уточнялось, что исполнительница улетела в Израиль из аэропорта Внуково без обратного билета. Также стало известно, что певица получила израильское гражданство. 10 октября артистка подтвердила свой отъезд из страны.

Политика,Мария Захарова,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,МИД России,Международный аэропорт Внуково,
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