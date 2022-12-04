В Госдуме заявили о причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии

«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.