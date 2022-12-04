В Госдуме раскрыли последствия участия Запада в конфликте на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил о последствиях участия Запада в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

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По словам парламентария, игнорирование предупреждений Москвы может привести к боевой активности на околоземной орбите. При таком развитии конфликта коммерческие гражданские спутники станут «совершенно законными целями для ответного поражения», утверждает Слуцкий.

Депутат напомнил, что передача данных Вооруженным силам Украины (ВСУ) с помощью аппаратов низкоорбитальной группировки «грубо и цинично» нарушает международные соглашения по мирному космосу, включая договор о принципах использования космического пространства.

Ранее Слуцкий назвал обвинения Киева в адрес военных России лицемерной «попыткой оправдания палачей по методичкам США».