Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с задержанием в стране российского бизнесмена. Дипломаты потребовали допустить к нему консульских сотрудников и адвоката, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвинили в отмывании денег.

В дипмиссии подчеркнули, что обратились к британским властям за разъяснением в связи с публикацией сообщений о якобы осуществленном в Лондоне задержании гражданина РФ.