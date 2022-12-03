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9 минут назад

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании

Илья Родин

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с задержанием в стране российского бизнесмена. Дипломаты потребовали допустить к нему консульских сотрудников и адвоката, пишет РИА «Новости».

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвинили в отмывании денег.

В дипмиссии подчеркнули, что обратились к британским властям за разъяснением в связи с публикацией сообщений о якобы осуществленном в Лондоне задержании гражданина РФ.

В Лондоне задержан российский бизнесмен

Российские дипломаты потребовали «уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста», местонахождении, особенностях содержания бизнесмена.

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