Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с задержанием в стране российского бизнесмена. Дипломаты потребовали допустить к нему консульских сотрудников и адвоката, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили о задержании в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его обвинили в отмывании денег.
В дипмиссии подчеркнули, что обратились к британским властям за разъяснением в связи с публикацией сообщений о якобы осуществленном в Лондоне задержании гражданина РФ.
Российские дипломаты потребовали «уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста», местонахождении, особенностях содержания бизнесмена.