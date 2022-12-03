Россия отказалась принимать потолок цен на нефть

Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Пока идет анализ данной ситуации, о дальнейших решениях будет сообщено отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем», - сказал Песков.

По его словам, после быстрого анализа в Кремле сообщат, «каким образом будет организована работа».

Накануне страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. В субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Г7 и Австралия.