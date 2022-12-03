Россия отказалась принимать потолок цен на нефть

Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Пока идет анализ данной ситуации, о дальнейших решениях будет сообщено отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем», - сказал Песков.
По его словам, после быстрого анализа в Кремле сообщат, «каким образом будет организована работа».
Накануне страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. В субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Г7 и Австралия.
Ранее посол России в США заявил, что ни одно из государств теперь не застраховано от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам.