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1 час назад

Песков: "Мы не будем принимать этот потолок цен на нефть"

Майк Габриелян

Москва не примет потолок цен на российскую нефть. Пока идет анализ данной ситуации, о дальнейших решениях будет сообщено отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Россия отказалась принимать потолок цен на нефть
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем», - сказал Песков.

По его словам, после быстрого анализа в Кремле сообщат, «каким образом будет организована работа».

Накануне страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. В субботу решение должен утвердить Совет ЕС. Об аналогичных мерах заявили страны Г7 и Австралия.

ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России

Ранее посол России в США заявил, что ни одно из государств теперь не застраховано от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам.

Политика,Дмитрий Песков,Совет Европы,ЕС,
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