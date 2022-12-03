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14 минут назад

Медведев прокомментировал потолок цен на российскую нефть

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично прокомментировал решение западных стран о введении потолка цен на российскую нефть.

Медведев прокомментировал потолок цен на российскую нефть
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что ранее представители Австралии и государств G7 приняли решение установить потолок цен на российское черное золото на уровне 60$ за баррель.

Европу предупредили о последствиях введения потолка цен на нефть

Медведев выложил в своем канале кадр из фильма Стенли Кубрика «Сияние». На снимке показан окоченевший труп главного героя. Изображение засыпанного снегом Джека Николсона стало шаблоном для мемов о холодной погоде.

Политик сопроводил кадр коротким пояснением якобы от лица западных лидеров.

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«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», - гласит надпись на фотографии.

Напомним, что эксперты неоднократно предупреждали о возможных тяжелых последствиях для Европы в результате принятия решения о введении искусственного регулирования цен на нефть.

Политика,Стенли Кубрик,Джек Николсон,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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