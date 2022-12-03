КПРФ открыла региональное отделение в ЛНР

Коммунистическая партия РФ открыла региональное отделение в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС.

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Конференция по учреждению республиканского отделения состоялась в луганском Театре на Оборонной. Члены КПРФ провели тайное голосование, в ходе которого избрали комитет партии для работы в республике, членов контрольно-ревизионной комиссии и первого секретаря — Игоря Гуменюка. До этого он возглавлял общественное движение "Союз коммунистов Луганщины".

Как отметил депутат Народного совета ЛНР Александр Ермоленко, необходимо будет пройти регистрацию после учредительной конференции в Министерстве юстиции Российской Федерации, чтобы быть официально представительством КПРФ на территории ЛНР, отстаивать интересы партии в правовом и политическом поле на территории республики.

Как отметил депутат Госдумы, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Евгений Бессонов, открытие отделения позволит "восстановить партийную организацию для дальнейшего взаимодействия".