КПРФ открыла региональное отделение в ЛНР

Коммунистическая партия РФ открыла региональное отделение в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС.
Конференция по учреждению республиканского отделения состоялась в луганском Театре на Оборонной. Члены КПРФ провели тайное голосование, в ходе которого избрали комитет партии для работы в республике, членов контрольно-ревизионной комиссии и первого секретаря — Игоря Гуменюка. До этого он возглавлял общественное движение "Союз коммунистов Луганщины".
Как отметил депутат Народного совета ЛНР Александр Ермоленко, необходимо будет пройти регистрацию после учредительной конференции в Министерстве юстиции Российской Федерации, чтобы быть официально представительством КПРФ на территории ЛНР, отстаивать интересы партии в правовом и политическом поле на территории республики.
Как отметил депутат Госдумы, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Евгений Бессонов, открытие отделения позволит "восстановить партийную организацию для дальнейшего взаимодействия".
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России нужна мечта, ради которой есть смысл жить и умирать.