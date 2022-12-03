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1 час назад

Член СПЧ Кабанов: на встрече с Путиным на первое место выйдут вопросы по СВО

Газета.Ru

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выразил мнение, что на встрече президента РФ Владимира Путина с правозащитниками в декабре в первую очередь будут обсуждаться вопросы специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

В СПЧ назвали главную тему встречи правозащитников с Путиным
Фото: Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»Телеграм-канал «СПЧ - Совет по правам человека»

"Все прекрасно понимают, что это будут вопросы, которые сегодня являются основными, по степени важности они и будут озвучены. У нас остаются социальные темы, но, естественно, на первом месте у нас вопросы, в том числе связанные с СВО", — указал Кабанов.

По его мнению, эта тема является главной. Кабанов напомнил, что в ноябре в СПЧ произошла ротация и в состав Совета вошли журналисты и представители организаций Донбасса, которые "занимаются этой тематикой".

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идет подготовка к встрече Путина с членами СПЧ.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказывал изданию "Коммерсантъ", что на встрече с президентом будет обсуждаться широкий круг вопросов - мобилизация, иноагенты, наказания за дискредитацию армии, "запрет антивоенных выступлений" и др.

Политика,Валерий Фадеев,Кирилл Кабанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Коммерсант,Совет по правам человека,
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