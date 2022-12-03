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55 минут назад

В МИД России заявили о готовности заместить украинское зерно

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Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам и полностью заместить украинскую продукцию, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров.

В МИД России оценили возможность заместить поставки зерна из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале для Newsweek он подчеркнул, что несмотря на противодействие со стороны Европы, Россия готова к добросовестному исполнению своих обязательств в соответствии с международными контрактами по экспорту АПК, удобрений, энергоносителей и прочей продукции.

«Мы готовы поставлять российское зерно наиболее нуждающимся государствам безвозмездно (500 тыс. тонн), а также полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — сказал он.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, ранее Россия запросила снятие всех санкций Запада с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна.

В Турции объяснили проблемы зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

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