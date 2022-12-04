В СПЧ назвали темы предстоящей встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит вопросы судебной системы и СМИ. Об этом заявил член СПЧ Павел Гусев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Темы связаны, прежде всего, с правами человека. Основа встречи с президентом — это обсуждение проблем, которые есть в России, есть в различных регионах. Вопросы связаны и с судебной системой, и с заключёнными, и со средствами массовой информации», — сказал он.
По словам Гусева, в рамках встречи любой представитель совета сможет представить свой доклад, если на это хватит установленного времени. Он отметил, что уже прошли предварительные заседания, на которых обсуждались возможные выступления.