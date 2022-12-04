В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

В СПЧ назвали темы предстоящей встречи с Путиным

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит вопросы судебной системы и СМИ. Об этом заявил член СПЧ Павел Гусев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В СПЧ назвали темы предстоящей встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Темы связаны, прежде всего, с правами человека. Основа встречи с президентом — это обсуждение проблем, которые есть в России, есть в различных регионах. Вопросы связаны и с судебной системой, и с заключёнными, и со средствами массовой информации», — сказал он.

Шольц обратился с призывом к Путину

По словам Гусева, в рамках встречи любой представитель совета сможет представить свой доклад, если на это хватит установленного времени. Он отметил, что уже прошли предварительные заседания, на которых обсуждались возможные выступления.

Политика,Павел Гусев,Владимир Путин,Совет по правам человека,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители