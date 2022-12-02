В СПЧ назвали дату встречи с Путиным

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Он отметил, что встреча с главой государства в конце года стала традиционной.

В середине ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В него вошли десять новых членов, в том числе военный корреспондент Александр Коц и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

В числе новых членов СПЧ также оказалась член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.