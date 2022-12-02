Кадыров предложил Папе Римскому показать настоящую жестокость

Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Фото: ТАСС ТАСС

«Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет.

Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо.