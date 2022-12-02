В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Кадыров предложил Папе Римскому показать настоящую жестокость

Ura.Ruиещё 1

Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров предложил Папе Римскому показать настоящую жестокость
Фото: ТАССТАСС

«Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет.

Путин и Лукашенко договорились о встрече

Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо.

Ранее Рамзан Кадыров оспорил заявления Папы Римского Франциска, назвавшего бурятов и чеченцев самыми жестокими в армии России. Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы не начинают бой без предложения мира. Также Кадыров заявлял, что украинцы бессмысленно умирают за западные ценности.

Политика,ФРАНЦИСК,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители