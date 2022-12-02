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56 минут назад

Путин объяснил удары по Украине

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что удары по объектам критической инфраструктуры на Украине стали ответной реакцией Москвы на провокации Киева, в том числе и на теракт на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал в ходе телефонных переговоров.

Путин объяснил ракетные удары по Украине
Фото: ТАССТАСС

Президент отметил, что Вооруженные силы РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по ряду целей на территории Украины. Однако они стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева», которые наносились по гражданской инфраструктуре. В их числе были назван теракт на Крымскому мосту и атаки на объекты энергетики.

Шольц признал плачевное положение Германии

Напомним, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Целями атак стали объекты энергетики, военного управления и связи.

После массированных ударов по всей Украине начались проблемы с энергоснабжением, вводятся плановые и экстренные отключения. 23 ноября Минэнерго Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,Верховный суд,
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