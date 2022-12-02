Путин объяснил ракетные удары по Украине

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что удары по объектам критической инфраструктуры на Украине стали ответной реакцией Москвы на провокации Киева, в том числе и на теракт на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал в ходе телефонных переговоров.

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Президент отметил, что Вооруженные силы РФ долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по ряду целей на территории Украины. Однако они стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева», которые наносились по гражданской инфраструктуре. В их числе были назван теракт на Крымскому мосту и атаки на объекты энергетики.

Напомним, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. Целями атак стали объекты энергетики, военного управления и связи.