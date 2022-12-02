В Кремле оценили условия Байдена для переговоров по Украине

«Он считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — указал представитель Кремля.