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31 минуту назад

В Кремле оценили условия Байдена для переговоров по Украине

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения», передает РИА Новости.

В Кремле оценили условия Байдена для переговоров по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что американский лидер назвал условием переговоров с Россией по Украине уход российских военных.

«Он считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — указал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Путин проявлял инициативу в вопросе переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, однако стороны не пошли на это.

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Ранее на Украине был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Совет Федерации,ОБСЕ,
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