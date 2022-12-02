В Кремле оценили условия Байдена для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения», передает РИА Новости.
Напомним, что американский лидер назвал условием переговоров с Россией по Украине уход российских военных.
«Он считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — указал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что Путин проявлял инициативу в вопросе переговоров с США, НАТО и ОБСЕ, однако стороны не пошли на это.
Ранее на Украине был подписан указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.