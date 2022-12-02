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58 минут назад

Путин и Лукашенко договорились о встрече

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились во время телефонного разговора провести встречу в декабре. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Путин и Лукашенко договорились о встрече
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации близкого к пресс-службе главы белорусского государства канала, главы государств наметили график дальнейших контактов. На встрече они собираются обсудить практические вопросы реализации союзного строительства и экономические моменты.

Также в ходе разговора Путин и Лукашенко говорили о повестке предстоящего в Киргизии саммита Евразийского экономического союза.

«Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия —импортозамещение, реализация союзных программ», — говорится в сообщении.

Также стороны уделили внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе и в науке. Лукашенко и Путин договорились в течение года провести Конгресс молодых ученых на базе Академии наук и наработанного Белоруссией опыта, в том числе, и масштабного проекта «100 идей для Беларуси».

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,РАН,ЕАЭС,
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