Совфед предлагает конфисковать машины нелегальных перевозчиков

"Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений, по аналогии со статьей 8.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - указано в рекомендации.