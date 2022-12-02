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27 минут назад

Совфед предлагает конфисковать машины нелегальных перевозчиков

Газета.Ru

Совет Федерации предложили Министерству транспорта конфисковать машины нелегальных перевозчиков - сенаторы отмечают, что такие автомобили являются орудием совершения преступления, сообщает РИА Новости.

Совфед предлагает конфисковать машины нелегальных перевозчиков
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Рассмотреть вопрос об ужесточении меры по пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, вплоть до конфискации транспортных средств, которые являются орудием совершения административных правонарушений, по аналогии со статьей 8.28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - указано в рекомендации.

Также сенаторы предложили Минтрансу разработать и законодательно дать определение "нелегальная перевозка пассажиров". Ранее стало известно, что в США водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику грозит смертная казнь.

По версии следствия, Омеро Заморано организовал незаконную перевозку иностранцев, повлекшую их смерть. В фуре не было воды и кондиционера, из-за чего 53 мигранта погибли.

Политика,Минтранс РФ,Совет Федерации,
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