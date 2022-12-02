В России заявили о балансировании НАТО на тонкой грани

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что НАТО балансирует на тонкой грани, стремясь нанести максимальный вред безопасности России, и минимальный — себе.

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Таким образом он прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что страны блока должны сделать все для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы Украины.

По словам сенатора, рискованность этой игры продемонстрировал инцидент с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, которую изначально объявили российской.

«Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», — подчеркнул Пушков.