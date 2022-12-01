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1 час назад

«Боятся»: Медведев назвал причину проведения Мюнхенской конференции без РФ

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности, на которую не пригласили Россию, полностью деградировала. Об этом он написал в твиттере.

Медведев объяснил проведение Мюнхенской конференции без РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее председатель конференции, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что на Мюнхенскую конференцию в 2023 году не пригласили представителей российских властей. Вместо них на форуме выступят оппозиционеры.

В МИД РФ решение пригласить на конференцию российскую оппозицию назвали нарушением международных договоренностей о невмешательстве во внутренние дела.

Медведев дал совет Германии

В МИД подчеркнули, что российская делегация не стала бы посещать конференцию, даже если бы получила приглашение.

«Мюнхенская конференция по безопасности во главе с Хойсгеном, тупым и недальновидным клерком, полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать россиян, чтобы не слышать правду», - заявил Медведев.

Он отметил, что правда все равно «медленно просачивается к европейцам, которых подставили их собственные политические лидеры».

Политика,Кристоф Хойсген,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,
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