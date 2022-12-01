Медведев объяснил проведение Мюнхенской конференции без РФ

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности, на которую не пригласили Россию, полностью деградировала. Об этом он написал в твиттере.

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Ранее председатель конференции, немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что на Мюнхенскую конференцию в 2023 году не пригласили представителей российских властей. Вместо них на форуме выступят оппозиционеры.

В МИД РФ решение пригласить на конференцию российскую оппозицию назвали нарушением международных договоренностей о невмешательстве во внутренние дела.

В МИД подчеркнули, что российская делегация не стала бы посещать конференцию, даже если бы получила приглашение.

«Мюнхенская конференция по безопасности во главе с Хойсгеном, тупым и недальновидным клерком, полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать россиян, чтобы не слышать правду», - заявил Медведев.