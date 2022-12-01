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1 час назад

Песков: попытки Запада учредить трибуналы против России не будут иметь легитимности

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада учредить трибуналы против РФ не будут иметь легитимности. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

В Кремле назвали нелегитимными «трибуналы» Запада против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подчеркнул, что российские следователи ежедневно ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений Украины в ходе специальной военной операции. По мнению представителя Кремля, к этому важно было бы присовокупить информацию и данные о преступлениях, «которые совершались с 2014 года», и на которые Россия также не увидела реакций от государств Запада.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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