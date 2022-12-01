В Кремле назвали нелегитимными «трибуналы» Запада против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки Запада учредить трибуналы против РФ не будут иметь легитимности. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Песков подчеркнул, что российские следователи ежедневно ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений Украины в ходе специальной военной операции. По мнению представителя Кремля, к этому важно было бы присовокупить информацию и данные о преступлениях, «которые совершались с 2014 года», и на которые Россия также не увидела реакций от государств Запада.