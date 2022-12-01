Лавров: Россия не просила о переговорах с Украиной

Москва не просила о переговорах с Украиной, однако готова выслушать другую сторону. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по европейской безопасности.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр назвал смешными и лживыми обвинения в том, что Россия постоянно просит о переговорах с Киевом, чтобы выиграть время и собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции.

«Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — отметил Лавров.