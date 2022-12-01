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28 минут назад

Лавров: «Безопасность в Европе без России нам не нужна»

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по европейской безопасности заявил, что в Европе пытаются выстроить безопасность без России и Белоруссии, однако Москве подобная безопасность не нужна. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел отметил, что прежние отношения России и Запада уже не восстановятся.

«Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — заявил Лавров.

По его словам, действия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня позволяют поставить вопрос о том, какими будут отношения этой организации и Москвы. При этом когда Запад поймет, что лучше соседствовать на основе согласованных договоренностей, Москва выслушает его предложения.

Напомним, что в июне Лавров уже заявлял, что безопасность в Европе без участия России и Белоруссии невозможна. Тогда глава внешнеполитического ведомства подчеркивал, что власти Евросоюза уже начали осознавать, что Минск и Москву нельзя изолировать от всего мира.

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