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Глава МИД России Лавров заявил, что восстановления прежних отношений с Западом не будет

"Восстановления не получится": Лавров об отношениях с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что восстановления прежних отношений РФ и западных стран в области работы по европейской безопасности не предвидится, если учитывать сегодняшние действия Запада, а также ОБСЕ в отдельности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — сказал он.

По словам министра, действия ОБСЕ и западных государств в настоящий момент ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения Российской Федерации и организации, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.

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«Если Запад поймет, что лучше соседствовать на основе каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что он предложит, это должны быть принципиально новые начала взаимодействия», — подчеркнул Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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