"Восстановления не получится": Лавров об отношениях с Западом

«Если в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — сказал он.