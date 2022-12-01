"Восстановления не получится": Лавров об отношениях с Западом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что восстановления прежних отношений РФ и западных стран в области работы по европейской безопасности не предвидится, если учитывать сегодняшние действия Запада, а также ОБСЕ в отдельности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Восстановление означает то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет», — сказал он.
По словам министра, действия ОБСЕ и западных государств в настоящий момент ставят непростые вопросы о том, какими будут отношения Российской Федерации и организации, а также о том, что будет с самой ОБСЕ.
«Если Запад поймет, что лучше соседствовать на основе каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что он предложит, это должны быть принципиально новые начала взаимодействия», — подчеркнул Лавров.