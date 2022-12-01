В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Лавров: в начале 1990-х Запад рассчитывал, что РФ не вернет свои позиции в Европе и мире

ТАСС

Запад в начале 1990-х годов декларировал окончание конфронтации с Москвой, потому что рассчитывал, что Россия не вернет свои позиции в Европе и в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Лавров: в начале 1990-х Запад рассчитывал, что РФ не вернет свои позиции в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил о событиях 1990 года, когда состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого все государства-участники, включая страны НАТО и Варшавского договора, приняли в Париже хартию для новой Европы. Она зафиксировала завершение эры конфронтации и раскола континента, провозгласила ликвидацию барьеров для построения подлинного общеевропейского дома без разделительных линий, напомнил Лавров.

"Казалось бы, если все пришли к таким правильным декларациям, что же помешало их выполнять? Помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы эти красивые слова, красивые обязательства превращались в реальные дела", - указа

"Можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире, исходил из того, что наступил, как говорили тогда, конец истории, и теперь все будет по правилам либеральной демократии", - подытожил Лавров.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители