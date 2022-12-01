Лавров: в начале 1990-х Запад рассчитывал, что РФ не вернет свои позиции в мире

Запад в начале 1990-х годов декларировал окончание конфронтации с Москвой , потому что рассчитывал, что Россия не вернет свои позиции в Европе и в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Он напомнил о событиях 1990 года, когда состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого все государства-участники, включая страны НАТО и Варшавского договора, приняли в Париже хартию для новой Европы. Она зафиксировала завершение эры конфронтации и раскола континента, провозгласила ликвидацию барьеров для построения подлинного общеевропейского дома без разделительных линий, напомнил Лавров.

"Казалось бы, если все пришли к таким правильным декларациям, что же помешало их выполнять? Помешало прежде всего то, что Запад не собирался предпринимать никаких шагов, чтобы эти красивые слова, красивые обязательства превращались в реальные дела", - указа

"Можно с уверенностью говорить, что Запад в то время подписывался под такого рода лозунгами прежде всего в расчете на то, что наша страна никогда уже не вернет свои позиции ни в Европе, ни тем более в мире, исходил из того, что наступил, как говорили тогда, конец истории, и теперь все будет по правилам либеральной демократии", - подытожил Лавров.