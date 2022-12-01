Парламентарий напомнила, что украинский лидер является автором законопроекта об особых гарантиях для жителей Польши . Документ был принят еще летом этого года, добавила Ковитиди. «Под видом сохранения украинской идентичности фактически был легализован де-факто захват всей Украины. Поляков приравняли к гражданам Украины, поляки приобрели все те же права, вплоть до того, что они могут работать в правоохранительных органах», — рассказала сенатор.

Она добавила, что единственной, кто мог бы помешать этому, была бы Россия. Однако ее сделали врагом, а Варшава, в свою очередь, активно идет на сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, у которых тоже есть притязания на украинские земли, отметила парламентарий.