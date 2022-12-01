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27 минут назад

МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»

RT на русскомиещё 4

Резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ отреагировал на резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

30 ноября бундестаг ФРГ принял резолюцию о признании «геноцидом украинского народа» массового голода на территории Украинской ССР в 1932—1933 годах.

«Налицо очередная попытка оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России, стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что голод «бушевал» в 1932—1933 годах не только на Украине, но и на всей территории СССР.

Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал планы депутатов немецкого бундестага признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов «геноцидом украинского народа».

Политика,Сергей Нечаев,МИД России,Бундестаг,
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