Небензя раскритиковал инициативу ЕС организовать «трибунал по Украине»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что выдвинутая главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен инициатива по созданию трибунала по Украине является попыткой придать легитимность отъему российских активов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

Небензя подчеркнул, что сложно уследить за всеми выдвигаемыми европейцами идеями. Он добавил, что в ЕС «придумывают правила, потом выдают их за универсальные».

По его оценке, подобные инициативы являются попытками со стороны ЕС «покрыть свое беззаконие, прикрыться авторитетом ООН».

Небензя уточнил, что ЕК предположительно попытается получить столь же «продавленное» решение Генассамблеи, как при голосовании по вопросу репараций Украине со стороны России.

«Главное в другом – у Генассамблеи просто нет компетенции для принятия подобных решений. Это прерогатива СБ ООН», - подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что невозможно предположить, что конкретно придумают в ЕК. Вместе с тем, несложно понять, «к чему они ведут». Он напомнил, что накануне глава ЕК сделала ряд заявлений по поводу замороженных российских активов.