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1 час назад

Пушилин заявил о снятии всех ограничений  в ДНР на выезд в другие регионы России

ТАССиещё 1

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) убрали все ограничения на проезд жителей в другие регионы России, которые действовали из-за мобилизации. Об этом в среду сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил о снятии всех ограничений в ДНР на выезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ранее в Донецкой Народной Республике на основании ч. 2 ст. 20 закона ДНР от 17 февраля 2015 года <…> гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещался выезд с места жительства без разрешения Военного комиссариата ДНР. В связи с принятием Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации и окончанием мобилизационных мероприятий какие-либо ограничения на передвижение граждан между Донецкой Народной Республикой и иными субъектами Российской Федерации отсутствуют", - говорится в сообщении.

Пушилин подчеркнул, что все вопросы, связанные с мобилизацией, теперь в ДНР регулируются только федеральным законодательством России.

В середине октября он сообщил, что Министерство государственной безопасности ДНР открывает все пункты перехода на административных границах других субъектов России и больше не проводит пограничный контроль. Ранее Пушилин заявлял, что контроль на границе ДНР и Ростовской области может остаться, но его будут вести не таможня и не погранслужба.

Политика,Денис Пушилин,
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