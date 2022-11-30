В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
13 минут назад

Власти Дагестана прокомментировали отставку мэра Махачкалы

Lenta.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов впервые прокомментировал отставку мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Власти Дагестана прокомментировали отставку мэра Махачкалы
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА НовостиПресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

«Все кадровые назначения имеют начало и имеют окончание. Он принял решение перейти на другую работу в столице нашей страны. (...) Ему сделали кадровое предложение и он его принял», — сказал Меликов.

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Ризван Газимагомедов. По словам главы Дагестана, Газимагомедов является компетентным специалистом, имеющим большой опыт работы в законодательном органе.

«Он долгие годы проработал в ведущих государственных корпорациях. Имеет солидное, на мой взгляд, очень полезное для Махачкалы строительное образование», — добавил Меликов.

Об отставке Дадаева стало известно на внеочередной сессии городского собрания депутатов 28 ноября. По словам бывшего градоначальника, соответствующее решение было принято для развития города.

Политика,Ризван Газимагомедов,Сергей Меликов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители